"Mai vista così tanta gente. E non è finita qui"

Il Ferragosto in Riviera ha fatto il boom di presenze quest’anno. Il litorale era invaso da residenti e turisti che hanno voluto trascorrere il ponte ferragostano in spiaggia di giorno e anche di sera per prendere parte ai tanti eventi, tornati in grande dopo il Covid. Molta gente, altrettanti controlli, e alcune segnalazioni a Sirolo per falò abusivi in spiaggia. A Numana il sindaco Gianluigi Tombolini ha fatto il punto. Cos’ha offerto quest’anno Numana per Ferragosto?

"Abbiamo continuato a portare alta la numanità. Mai vista così tanta gente, di più rispetto all’anno scorso. Lunedì è stato da brividi, il concerto all’alba di domani, giunto all’11esima edizione, per la direzione artistica del maestro Marco Santini, ospiterà un ensemble musicale d’eccellenza con la voce del soprano Rosa Sorice e il violino di Santini. La sera, al porto, festa della Madonna Assunta, con la tradizionale statua della Vergine che è mersa dall’acqua, davvero emozionante".

In quanti hanno visto i fuochi? "Lo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30 nello spazio marino antistante il lungomare nord ha concluso i festeggiamenti della manifestazione".

Disagi?

"Nessuno, e tutto è stato gestito bene da una folta presenza di forze dell’ordine".

E per il dopo Ferragosto?

"Ci sono ancora tanti eventi, tra musica e mercatini e domenica altro appuntamento con la rassegna ‘Smile Numana’".

Cosa significa fare turismo oggi?

"E’ diventato sempre più difficile. Ci sono tante complicanze, restrizioni economiche, ma Numana non si lamenta, stiamo tenendo il mercato. I conti però a ottobre, anche perché puntiamo alla stagione lunga, alla destagionalizzazione che è un termine che tanti dicono ma pochi sanno usare. La città ha potenziato i servizi, con un occhio al turismo accessibile con il progetto ‘Marche for all’, finanziato da fondi ministeriali e regionali per potenziare la spiaggia accessibile con servizi dedicati alla disabilità".

Silvia Santini