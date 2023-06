"Mai visti così tanti detriti" Prime disdette

Il susseguirsi delle diverse allerte meteo di queste settimane hanno dato il via a ostacoli a una stagione estiva che, finora, ha beneficiato solo di un weekend "buono", quello del 2 giugno, con ristoranti pieni e primi lettini sulla battigia per la tintarella. Per i balneari della riviera del Conero però di fatto, l’estate vera non è ancora iniziata a dovere come lo era negli anni scorsi di questo periodo, non considerando lo stop e lo slittamento per l’emergenza covid. Gli effetti dell’alluvione nel nord delle Marche e in Emilia Romagna poi continuano tuttora a farsi sentire. "Tronchi, radici, pezzi di alberi. Non ho mai visto così tanti detriti. Ci impegniamo a pulire dopo ogni mareggiata", dice Luca Paolillo, titolare dello stabilimento Taunus di Numana e presidente dell’associazione balneari della Riviera del Conero, riferendosi ai detriti che ogni giorno il mare continua a depositare sulla battigia. L’acqua l’altro ieri era torbida, soprattutto al confine con Porto Recanati, poi diverse mareggiate l’hanno ripulita ma con il passare delle ore il colore blu, come le Bandiere che le due città si sono riguadagnate, è risvanito. Dalla Spiaggiola a Numana dicono: "Ci chiamano anche da fuori per sapere com’è la situazione. C’è solo da rimboccarsi le maniche come ogni volta. Speriamo il peggio sia passato". Il maltempo compromette tutto, almeno l’ha fatto finora, e solo poca gente, timida, si affaccia sulle spiagge già tutte prenotate. Sono arrivate anche disdette, subito rimpiazzate, in un continuo riciclo tra chi desiste e chi invece non molla. Tanti ristoranti continuano comunque a registrare il tutto esaurito, meno le strutture ricettive. I calendari degli eventi estivi di Sirolo e Numana sono pure partiti, si spera che presto il caldo vero arrivi.

Silvia Santini