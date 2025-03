Mainetti: "Vi racconto la mia Città proibita"

Per presentare il suo terzo film, "La città proibita", il regista Gabriele Mainetti tornerà ad Ancona, dove si fece notare già nel 2012, vincendo i premi del Pubblico e della Giuria Giovani al film festival Corto Dorico, con il film breve "Tiger boy". Sabato saluterà il pubblico al Movieland Goldoni (ore 18.15) e al Giometti (ore 19.30), poi domenica sarà al cinema Gabbiamo di Senigallia per una proiezione mattutina (ore 10, con colazione). Sin dai suoi primi corti, Mainetti ama giocare con i generi e le citazioni: in questo nuovo lungometraggio i referimenti sono i film di arti marziali, samurai e western, oltre alla commedia all’italiana.

Mainetti, sta cercando di creare un nuovo cinema pop-autoriale italiano? "Io faccio quello che so fare. Con questo nuovo film dimostro che ’Jeeg Robot’ non era una parentesi, ma un linguaggio. Mi sento me, quando giro così".

I suoi tre primi film sembrano accomunati dal desiderio di mescolare supereroi e disgraziati, il superumano con l’umano troppo umano. È così? "Sono un fan di certo cinema, ma Mei (l’eroina della ’Città proibita’) non appartiene al mondo dei supereoi. Nasce da una tradizione che risale ai film di arti marziali degli anni Cinquanta, a ’I sette samurai’, a Leone: parlerei di eroi, anche se in Italia, forse, in effetti, un eroe senza macchia, che combatte fino alla morte, viene percepito come super. Io cerco di contaminare il reale della commedia all’italiana con altri generi, con l’alterità. Volevo chiudere con il cinema dei superpoteri".

Qual era il suo obiettivo? "Io sono un amante del cinema in cui è contemplata l’azione, che nel suo silenzio verbale e nel suo caos di rumori è molto vicina alla mia concenzione di cinema. Il mio film perfetto sarebbe ’Un condannato a morte è fuggito’ di Robert Bresson, quasi un film muto. Come tutti, ci si emoziona con un cinema che ci parla. Perché a un bambino piace Bruce Lee? Perché è indistruttibile, ci aiuta a sconfiggere le paure che abbiamo in testa, ci sentiamo potenti contro il mondo. Purtroppo, però, con il mondo ci devi impattare, come Marcello. Vivi in un mondo di fiaba fino a quando ti desti. Un po’ come nella mia vita. Come tutte le persone che si immergevano in altri mondi, tornavo nel presente con un pochino di Bruce Lee negli occhi e nella mente, però la realtà era un’altra cosa. Il mio è un tentativo di conciliare fantasia e reale".

Rispetto ai tempi di "Freaks out" le sembra che il pubblico sia tornato? "Penso che stiamo vivendo tempi difficili, forse la gente cerca comodità e il cinema è pensato e vissuto come qualcosa di faticoso. L’essere umano è un animale sociale, però, che vuole raccogliersi attorno a un fuoco: il mito della caverna di Platone è eterno. In un futuro distopico, anche se per l’iper-digitalizzazione i giovani abbandonassero le città, si riunissero nelle campagne e facessero lavori del terziario, tornerebbero a raccogliersi davanti a un fuoco che genera ombre, quindi tornerebbe il cinema. Il covid ha favorito lo schermo casalingo, ma come i fenomeni di Natale e Angelo Duro dimostrano la gente ha bisogno di stare insieme agli altri".

Cosa bisognerebbe fare per riportare i giovani al cinema? "Studiarlo a scuola. Le maestre dovrebbero condividere il cinema nelle aule trasformate in caverne platoniche: ci sarà il coglione, che farà casino, ma anche chi parteciperà. Le proiezioni per le scuole sono fantastiche: l’esperienza collettiva è fondamentale. Il cinema si sta riprendendo. Dobbiamo insistere con i giovani. Non dobbiamo abbandonarli davanti ai cellulari".