Maiolati, presentati gli eventi dell’estate

Al via "(e)Venti d’estate", la rassegna estiva organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Maiolati Spontini, la Fondazione Gaspare Spontini e molte altre associazioni del territorio. Sabato (ore 21), le note avranno come scenario il giardino della Casa Museo del capoluogo, con lo Spontini’s Grand tour. Il coro Gaspare Spontini presenterà un concerto dedicato al compositore, all’interno della rassegna, a cura dell’Assessorato alla Cultura,

Quelle notti al Museo, che prevede l’apertura dalle 21 fino a mezzanotte della Casa Museo Gaspare Spontini (ingresso gratuito per i residenti). Dal 3 luglio poi la festa si accenderà, letteralmente, a Moie, con l’apertura del chiosco Foko in piazza Kennedy e la festa, a base di musica e divertimento, a cura della Pro loco dal titolo "E-state con la Pro loco". Dall’11 al 14 luglio poi si svolgerà la manifestazione "Le Moje in festa" organizzata dalla Nimbus Moie. L’associazione sportiva propone, in piazza Kennedy, quattro giorni ricchi di eventi e momenti creativi per ogni età.