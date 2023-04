Maiolati Spontini, Andrea scomparsa, analisi sulle acque dei pozzi della famiglia Gresti

Jesi (Ancona), 6 aprile 2023 –Andreea Rabciuc scomparsa da quasi 13 mesi, ora si analizzano le acque dei due pozzi che sono nel terreno del padre di Simone Gresti, unico indagato, per il momento nella vicenda. I campioni di acqua sono stati prelevati mercoledì dai pozzi sulla Boccolina, la scorciatoia che collega Maiolati Spontini e Monte Roberto a Moie. Le indagini si starebbero ampliando e ieri anche la trasmissione Chi l’ha visto? è tornata a occuparsi del caso. “In questo campo il padre di Simone coltiva un orto e Andreea vi aveva per alcuni mesi lasciato il cane Doron, venendolo spesso a trovare” ha spiegato Veronica Briganti. Riflettori accesi sull’ex di Andreea Daniele Albanesi. Nei terreni attorno alla sua casa a Mazzangrugno martedì sarebbero approdati gli inquirenti per sondare il terreno e cercare eventuali tracce del corpo di Andreea. Ma lui Daniele ha smentito alla trasmissione di Rai 3 che cu sia stato un sopralluogo anche nella sua casa di campagna. Proprio Daniele avrebbe dovuto andare a prendere Andreea il giorno dopo la sua ultima notte su quella roulotte sulla Montecarottese. E proprio a lui la ragazza aveva espresso la volontà di “stare per un mese tranquilla per poi scomparire per alcune persone”.