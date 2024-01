Maiolati Spontini, è morta Cristiana Cascia: per aiutarla si era mobilitata la comunità

Maiolati Spontini (Ancona), 1 gennaio 2024 – Erano ancora in corso le raccolte fondi per lei, per regalarle il sogno di potersi curare, ma si è spenta domenica Cristiana Cascia la maestra di 53 anni affetta da un terribile male. Insegnante all’istituto Beniamino Gigli di Castelbellino Cristiana lottava contro un tumore ovarico per il quale aveva seguito tutte le terapie possibili in Italia. Aveva provato delle cure sperimentali e per questo aveva lanciato una raccolta fondi in rete con l’obiettivo di raggiungere 400mila euro. Aveva effettuato delle visite a Singapore ma nell’ultimo periodo le sue condizioni si sono aggravate fino a non lasciare più spazio alla speranza. Per lei in pochi giorni si è mobilitata la comunità: la raccolta fondi aveva superato quota 40mila euro per restare alla sola raccolta web a cui si aggiungono numerose iniziative sul territorio della Vallesina. Cristiana lascia la mamma Eugenia, il babbo Eugenio, la figlia Nausica e il fratello Lorenzo oltre ad un’intera comunità che nell’ultimo periodo si era affezionata a questa storia di speranza. Domani pomeriggio alle 18 l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria di Moie.