Maiolati Spontini, al via domani tre giorni di iniziative natalizie

Maiolati Spontini (Ancona), 14 dicembre 2023 - Tre giorni di iniziative da domani a domenica, dedicate al Natale grazie alla rassegna organizzata dalla Pro loco Maiolati Spontini in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e con il contributo di artigiani e commercianti del territorio. Si tratta del “Moie Christmas party” che accenderà i pomeriggi della cittadina di Moie con mercatini, animazione per bambini, giochi e degustazioni. Si inizia domani alle 16 con il Santa Claus bus. I bambini potranno portare le letterine a babbo Natale e scattare una foto con lui. Ci saranno anche il truccabimbi e laboratori per i più piccoli. Sabato, sempre dalle 16 e fino alle 22, piazza Kennedy si animerà di mercatini con prodotti di artigianato locale e stand a cura delle associazioni del territorio. Nella chiesa Santa Maria si potrà ammirare la mostra di presepi. Sempre in piazza, alle 20, musica e canzoni con il karaoke di Natale. Domenica poi già dalle 14 il centro di Moie sarà vivacizzato dallo spettacolo “Folli Folletti Gin & Gin”, con esibizioni a cura delle associazioni. Si potrà passeggiare in tranquillità con la chiusura al traffico, domenica di via Risorgimento, nel tratto dal cimitero all’incrocio con via Cavour (dalle 14 alle 21), mentre nella piattaforma Foko si potranno assaggiare specialità natalizie sia a merenda che a cena. Ad accendere il tutto le luminarie, offerte dalle realtà artigianali, commerciali e produttive del territorio.