Maiolati Spontini, bimbo di dieci anni investito davanti alla scuola: grave a Torrette

Maiolati Spontini (Ancona), 13 novembre 2023 – Bimbo investito mentre attraversa la strada davanti alla scuola: trasportato in eliambulanza a Torrette. + accaduto stamattina alle 8 in via Venezia a Moie proprio davanti il polo scolastico dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani. Il bambino di 10 anni è stato colpito da un’automobile, una Dacia Sandero che transitava sulla stessa via. Subito soccorso da genitori e insegnanti il bimbo è rimasto sempre cosciente ma nell’impatto ha battuto la testa, circostanza che ha subito attivato le massime cautele. Sul posto sono intervenute l’automedica e la Croce Verde di Jesi oltre alla polizia locale per la dinamica. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista non si sarebbe accorto che il bimbo stava attraversando, secondi una prima ricostruzione sulle strisce pedonali, proprio davanti alla scuola. Il piccolo trasportato in codice rosso a Torrette è stato poi trasferito all’ospedale Salesi per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.