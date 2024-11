Maiolati Spontini domenica inaugura un cinematografo

Maiolati Spontini (Ancona), 27 novembre 2024 . Appuntamento domenica alle 16, a Moie nei locali adiacenti l’ex palestra scolastica di via Trento, al civico 2, per l’inaugurazione del “Cinematografo Elio Cannoni”. L’Amministrazione comunale e l’associazione culturale “Fotoclub Effeunopuntouno” presenteranno alla cittadinanza il nuovo polo dedicato al cinema, alla fotografia e agli audiovisivi. Oltre ad accogliere la sede del fotoclub, riconosciuto come ente benemerito della fotografia italiana, e quella del Gam (Gruppo Audiovisivi Marche), il cinematografo ospiterà al suo interno la cineteca “Elio Cannoni”, dedicata alla memoria del cittadino moiarolo, cinèfilo, grande appassionato di cinema che trascorse gran parte della sua vita a raccogliere e conservare materiale audiovisivo donato nel 2007, dopo la sua morte, al comune di Maiolati Spontini come lascito da parte dei familiari. «Inauguriamo – spiega l’assessore e vicesindaco Sebastiano Mazzarini – uno spazio culturale dedicato alla condivisione e promozione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, che rappresenta un unicum nella Vallesina. Questo risultato è stato possibile grazie alla fondamentale collaborazione con il fotoclub effeunopuntouno e rappresenta un segno tangibile dell’importanza della partecipazione civica per valorizzare il nostro territorio e il nostro patrimonio». Il sindaco Tiziano Consoli evidenzia come «riscoprire centinaia di testimonianze video, raccolte documentali e materiali per cinefili porti a comprendere le proprie radici e valorizzi il lavoro di Elio Cannoni e della sua grande passione per il cinema e l’audiovisivo. Ringrazio il fotoclub per aver sposato sin da subito il progetto e per aver messo mano alla sistemazione dell’immobile a proprie spese, mantenendosi fedele all’idea iniziale di ricreare un piccolo cinema di comunità. Sarà bello programmare insieme al gestore incontri e iniziative che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica». All'interno della “Sala Cannoni” sono presenti, fra gli altri materiali, oltre 4.500 cassette Vhs (fra cui pellicole in lingua originale), film in bobina, riprese video di eventi tenutisi negli anni passati sul territorio, videoproiettori storici in Rgb, uno storico impianto stereo Pioneer e trentasei poltrone dell’ex cinema di Angeli di Rosora e tanto altro materiale ancora. Il presidente del fotoclub effeunopuntouno Giuliano Belardinelli esprime soddisfazione per «essere riusciti a rendere disponibile per gli appassionati di cinema e di fotografia un luogo nuovo, funzionale per le attività, oltre ad aver contribuito, grazie a questo progetto, alla salvaguardia di una parte della memoria storica del nostro paese». Al termine dell’inaugurazione sarà offerto alla cittadinanza un rinfresco conviviale.