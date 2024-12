Maiolati Spontini, Eloisa prima donna alla guida del gruppo comunale di protezione civile

Maiolati Spontini (Ancona), 12 dicembre 2024 - Il gruppo comunale di Protezione civile, che l’anno scorso, proprio a dicembre, aveva festeggiato i venti anni di attività, ha appena rinnovato il direttivo. Era stato istituito ufficialmente con una delibera del Consiglio comunale a maggio dello scorso anno e dall’anno successivo è sempre stato attivo. Per la prima volta è una donna a capo del gruppo. La nuova coordinatrice, infatti, è la geometra Eloisa Testadiferro mentre il vice coordinatore è Marco Teodori. Gli altri tre membri del direttivo sono Marco Conti, che è stato il coordinatore per ben 12 anni, Marco Ciampichettii e Alessandro Testadiferro. La prima uscita ufficiale del nuovo Gruppo è stata mercoledì 11 dicembre, con la prova di evacuazione effettuata nel plesso scolastico di via Venezia, a Moie. La dirigente dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” Cinzia Spogli ci tiene a «ringraziare l’Amministrazione comunale e il gruppo di Portezione civile per l’attiva collaborazione». Il primo servizio del gruppo comunale risale al 5 settembre 2004 per un evento a Loreto con il papa Giovanni Paolo II. Negli anni i volontari si sono attivati per portare soccorso alle persone in luoghi dove sono avvenute calamità naturali, per fornire assistenza ad eventi locali, per organizzare le giornate annuali della sicurezza a scuola. «Ringrazio il gruppo comunale per l’attività fondamentale che svolge per il nostro territorio e non solo – sottolinea il sindaco Tiziano Consoli – auguro buon lavoro alla nuova coordinatrice Testadiferro e ringrazio il coordinatore uscente Marco Conti per la professionalità e l’impegno profuso in tutti questi anni. Abbiamo una realtà che rappresenta un’eccellenza, con volontari preparati, capaci di dare supporto al Comune e alla popolazione in ogni situazione di necessità».