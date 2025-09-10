Maiolati Spontini, Franco Duranti presenta 'La fermata al caffè centrale'

Maiolati Spontini (Ancona), 10 settembre 2025 - Venerdì prossimo Franco Duranti presenterà il suo libro “La fermata al caffè centrale”. Siamo nell’ambito della mini rassegna letteraria estiva che si chiude con il libro uscito recentemente ed edito da Affinità Elettive Edizioni. “si tratta – spiega l’organizzatore Giancarlo Esposto – della terza serata ma non l’ultima nell’ottica della collaborazione con il Club Autori Jesi, che continuerà nei prossimi mesi”. Appuntamento dunque alle 21 (ingresso libero) al parco delle Rimembranze o, in caso di cattivo tempo, all’interno dell’ampia sala del Circolo Cittadino. La conduzione della presentazione sarà affidata al giornalista Giovanni Filosa, letture a cura di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni; special gust lo psicoterapeuta Claudio Fratesi. Ma di cosa parla ‘La fermata al caffè centrale’? In un rigido pomeriggio di novembre del 1960 il giovane Fausto è costretto a lasciare la sua casa di città a Jesi, la sua scuola e gli amici e viene catapultato senza il suo volere a Montemarciano, un piccolo paese marchigiano situato sul cucuzzolo di una collina, a due passi dal mare. La mamma di Fausto è stata appena ricoverata per gravi problemi di salute e il padre decide di affidarlo a sua sorella. Ad attenderlo alla fermata della corriera, oltre alla bella zia Flora, c’è Dolce, un ragazzino che ha saputo del suo arrivo dal maestro Ruspanti. Tra i due giovani si instaura subito un rapporto di empatia. E, nei due mesi che precedono il Natale, vivono nuove esperienze ed emozioni forti che provocano in loro interrogativi e turbamenti interiori. «Questa è una storia in parte inventata ma con riferimenti autobiografici – spiega lo stesso autore - molti personaggi hanno una rispondenza nella realtà, altri sono di fantasia, ma, come di solito capita, hanno (con) vissuto con l'autore. Si tratta di una vicenda privata, quella del giovane protagonista, che riflette la tensione umana del difficile viaggio verso l'età adulta. Una storia toccante, imperniata sulla ricchezza di contenuto che fa riflettere dal punto di vista psicologico.» Franco Duranti è nato e vive a Jesi. Ha lavorato nel mondo della grafica e successivamente in quello della fotografia industriale. La sua passione per la lettura e per i libri lo hanno portato d’istinto a percorrere una nuova strada, quella della scrittura. Ha pubblicato la sua prima opera di carattere autobiografico nel 2012, Fantastici quegli anni – Storie di tanti capelli fa che risulterà finalista, nel 2016, al concorso nazionale Giovane Holden di Viareggio. Nello stesso anno è uscito il suo secondo lavoro illustrato Compagno di vita. La sua produzione letteraria nel tempo si è ampliata e le sue poesie e alcuni suoi racconti sono presenti in varie antologie. Nel 2019 ha pubblicato il racconto breve Ranuncolo Rosso da cui è stata tratta una rappresentazione scenica in atto unico. È membro e socio fondatore dell’associazione culturale Euterpe di Jesi e fa parte del gruppo letterario autonomo Club Autori Jesini.