Maiolati Spontini, gratta 5 euro e vince quasi 2 milioni:. "Il fortunato è di Moie"

Maiolati Spontini (Ancona), 28 settembre 2023 – Vincita record di quasi 2 milioni di euro con il ‘New turista per sempre’ da 5 euro a Moie. Siamo in via Salvo d’Acquisto 5 a Moie, lontano dal centro della popolosa frazione, dove la titolare della cartoleria tabaccheria Antonella Bragalli ieri mattina ha ricevuto l’incredibile notizia da parte della Lottomatica: . Il fortunato giocatore si è portato a casa la bellezza di quasi 2 milioni di euro, esattamente 1.936.849 euro. Una vincita che non ha precedenti in questa zona come conferma Antonella Bragalli, titolare della tabaccheria di via Salvo D’Acquisto 5 a Moie di Maiolati Spontini: “Non sappiamo ancora chi è, ma sicuramente è qualcuno di qui – aggiunge – e questo mi rende molto felice. Non siamo un locale di passaggio, quindi i nostri clienti sono tutti abituali e residenti nel paese o nelle immediate vicinanze. Se il vincitore vorrà tenere l’anonimato, lo capiremo benissimo, ma mi piacerebbe avere una copia del biglietto vincente per conservarla. Potrebbe lasciarla nella buca delle lettere com’era avvenuto in passato con una vincita molto più piccola in confronto, di 50mila euro”. La notizia è fresca non c’è stato nemmeno il tempo di festeggiare ancora. “Sicuramente organizzeremo un brindisi” spiega ancora la titolare. La particolarità del ‘New Turista per Sempre’ sta nel fatto che come vincita massima propone un vitalizio. Chi trova due volte la scritta ‘Turista per sempre’, all’interno dell’area ‘I tuoi numeri’, ottiene una vincita speciale. “Questa vincita – aggiunge la titolare consiste in 300mila euro che vengono pagati subito, più 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro”. Ebbene, il cittadino di Moie con appena 5 euro ha centrato proprio la vincita massima e la sua vita di certo cambierà. E’ particolare il rapporto che ha con dea bendata Maiolati Spontini, con le sue 6mila anime, protagonista negli anni di vicende particolari legate al gioco. Nel 1997 il piccolo comune marchigiano salì agli onori della cronaca per l’estrazione del 6 gennaio della Lotteria Italia. Mentre Leo Gullotta, annunciava i numeri collegati alle palline pescate dalla macchina, una di queste palline rimase incastrata. Nell’imbarazzo di tutti un tecnico dette uno scossone e la macchina ripartì. Questo incidente provocò comunque l’annullamento della combinazione vincente che scatenò un mare di polemiche ed in particolare di una persona proprio di Maiolati Spontini che sembra fosse il proprietario del biglietto a cui era stata annullata la vincita di 2 miliardi di lire. Nel 2014 un abitante di Maiolati vinse 100mila euro al Gratta e Vinci grazie ad un tagliando della serie ‘Il Miliardario’. E dopo pochi mesi, con lo stesso tipo di biglietto, un operaio 50enne padre di tre figli si portò a casa una super vincita di mezzo milione di euro.