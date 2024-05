Maiolati Spontini, il protagonista è il recordman e mental coach Zico Pieri

Maiolati Spontini (Ancona), 15 maggio 2024 - Fine settimana di iniziative alla biblioteca La Fornace. Domenica il protagonista sarà Zico Pieri, 55enne di Cagli, recordman e mental coach, che racconterà al pubblico non solo l’impresa sportiva in programma nella giornata di sabato, dalle 2 del mattino alle dieci di sera, quando scalerà per ben 29 volte, in sella alla sua bici, via Boccolina, la ripida salita che da Moie porta al capoluogo, ma anche e soprattutto come la forza mentale è in grado di supportare le persone nel raggiungimento degli obiettivi. L’impresa che ha un nome preciso: Everesting. Si tratta di una prova di resistenza fisica, ma soprattutto mentale, il cui obiettivo è scalare in bici, entro 24 ore, un dislivello pari all’altezza del Monte Everest, ossia 8.848 metri. A supportare la prova di Pieri sarà l’associazione “Ruotalibera Moie Fabio Manieri”, che ha organizzato l’evento soprattutto per raccontare il messaggio di Zico: “Imparare a creare piccoli obiettivi, con costanza, che ci condurranno a obiettivi più grandi che pensavamo troppo difficili. Le esperienze ostive che costruiremo con impegno e perseveranza modificheranno positivamente la nostra mente e questo nuovo atteggiamento mentale potremo trasferirlo in tutti gli aspetti della nostra vita”. L’associazione “Ruotalibera” allestirà uno stand davanti al Colle Celeste per l’arrivo. Via Boccolina sarà aperta al traffico ma sarà installata una segnaletica per informare gli automobilisti e invitarli alla prudenza. Domenica alle 17,30, Zico incontrerà il pubblico e parlerà de “La forza della mente”. Interverranno anche Roberto Ceci, biologo nutrizionista, Lucio Mazzarini, Marco Bolletta e Michele Gresti, detentori Evereating.