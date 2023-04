Maiolati Spontini, la campagna elettorale entra nel vivo

Il sindaco uscente (commissariato lo scorso anno) Tiziano Consoli si è presentato giovedì alla città con la sua lista ‘Insieme per i cittadini’ e oggi (ore 11) incontrerà le associazioni nella sede Ipc di via Risorgimento a Moie. In serata ieri alla biblioteca La Fornace di Moie la presentazione della lista da parte del suo sfidante Leonardo Guerro (Unione Progressista Maiolati Spontini) sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle. L’avvocato Tiziano Consoli che punta a portare avanti l’attività amministrativa interrotta dopo le dimissioni in blocco di consiglieri di maggioranza e opposizione (tra cui quella del suo unico sfidante Leonardo Guerro), mercoledì incontrerà di nuovo la cittadinanza mercoledì (ore 21) al circolo cittadino e poi diversi incontri fino alla chiusura della campagna elettorale l’11 maggio (ore 21) in piazza Kennedy. "Il gruppo – spiega il coordinatore Italo Luconi – si è arricchito di persone giovani, capaci e responsabili per proseguire con ancora più forza le attività interrotte e garantire continuità e sviluppo alla nostra città". Sulla scheda elettorale la lista di Guerro sarà la prima, seconda quella di Consoli.