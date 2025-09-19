Maiolati Spontini, la carica di 80 studenti per ripulire i parchi attorno alla scuola

Maiolati Spontini (Ancona), 19 settembre 2025 - Una tradizione che si ripete da oltre un quarto di secolo e che ha coinvolto, questa mattina le quattro classi quinte della scuola primaria, per un totale di 78 alunne e alunni. Si tratta dell’ultima edizione dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo”, cui l’Amministrazione comunale ha aderito anche quest’anno in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie. L’area coinvolta è stata quella del Parco Solidarietà e delle altre aree verdi limitrofe al polo scolastico di via Venezia a Moie. Gli studenti, muniti di guanti e di tutto l’occorrente per muoversi ed operare in piena sicurezza, hanno setacciato i parchi pubblici accompagnati dalle insegnanti, che li avevano preparati con lezioni in aula sull’importanza del riciclo, del riuso e della raccolta differenziata. I materiali raccolti sono stati poi smistati e differenziati grazie all’aiuto dei volontari dell’associazione ambientalista e degli operatori comunali. Alla mattinata hanno partecipato, fra gli altri, la dirigente scolastica Cinzia Spogli con le insegnanti delle classi, l’assessore alla pubblica istruzione Maria Ludovica Trillini, il consigliere delegato alle Politiche giovanili Tommaso Ciampichetti e il responsabile della sezione locale di Legambiente Sandro Ballarini. L’assessore Trillini ha espresso la propria soddisfazione «per l’entusiasmo e il grande impegno dimostrati dalle bambine e dai bambini, per un’iniziativa dal grande valore educativo. “Puliamo il mondo”, infatti, è un progetto interessante non solo a livello simbolico ma anche pratico perché fa capire ai più piccoli l’importanza di prendersi cura del territorio in cui vivono, nonché delle conseguenze negative del mancato o scorretto smaltimento dei rifiuti». L’assessore Trillini ha ringraziato il corpo docente, gli uffici comunali, il gruppo comunale di Protezione, coinvolti nell’organizzazione della mattinata, e la delegazione locale di Legambiente per la proficua collaborazione che si ripete ad ogni edizione dell’iniziativa. La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Spogli ha sottolineato come l’iniziativa sia «una importante lezione di educazione civica che attraverso azioni concrete diventa simbolo per la salvaguardia e per la protezione dell’ambiente, nostra casa comune. Un mondo migliore si costruisce solo attraverso l’impegno di tutti». Il delegato locale di Legambiente Ballarini è entusiasta della «bellissima iniziativa che abbiamo realizzato anche quest’anno grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ringrazio, in particolare nella figura dell’assessore Trillini. Con questa mattinata abbiamo portato a compimento, come Legambiente, quella che è una delle nostre missioni principali. Siamo certi che la collaborazione con il Comune continuerà e che i ragazzi abbiamo imparato l’importanza della salvaguardia della natura».