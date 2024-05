Maiolati Spontini, scattano le multe automatiche al semaforo di via via Risorgimento

Maiolati Spontini (Ancona), 14 maggio 2024 – Stop agli automobilisti furbetti: si accenderanno domani gli occhi elettronici del nuovo sistema automatico di rilevazione delle infrazioni al semaforo di via Risorgimento. “È un impianto semaforico di particolare importanza – spiegano dall’amministazione comunale - quello che si trova lungo la strada provinciale 76 nel servizio centro abitato di Moie, all’intersezione fra via Risorgimento, via Giovanni XXIII e via Fiume, dove si registra giornalmente un elevato volume di traffico e dove negli anni sono stati rilevati diversi incidenti stradali. È qui che l’Amministrazione comunale e il della polizia locale hanno deciso di installare un secondo sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche, denominato “Redvolution”, dopo quello installato nel 2022 sempre lungo la Sp 76 all’intersezione fra via Clementina Nord e via Gramsci di Castelbellino, che ha prodotto un positivo esperimento in termini di risultati, soprattutto per il calo della sinistrosità stradale. Non sono stati, infatti, rilevati sinistri stradali dalla data di installazione del dispositivo di controllo”. «L’obiettivo – spiega il responsabile della polizia locale Giovanni Carloni – è garantire la sicurezza urbana in generale e quella stradale in particolare”. Il nuovo impianto di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche sarà operativo in entrambe le direzioni di marcia di via Risorgimento, ovvero Jesi-Castelplanio e Castelplanio-Jesi, e prenderà in considerazione esclusivamente i transiti con luce rossa semaforica, in modo da evitare, come avvenuto per l’altro impianto già installato, qualsiasi forma di contestazione e di protesta da parte degli utenti della strada. L’attività di accertamento e di verbalizzazione delle infrazioni partirà da domani e dopo una fase iniziale di alcuni giorni le violazioni rilevate dall’apparecchiatura saranno sanzionate secondo quanto prevede il Codice della strada (sanzione amministrativa pecuniaria da 167 euro a 666 euro, più la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida, con sospensione della stessa alla seconda violazione in due anni). «Il controllo del rispetto delle segnalazioni semaforiche – spiega il sindaco Tiziano Consoli – rientra nell’ampio progetto di videosorveglianza urbana che si sta strutturando in tutto il territorio del comune di Maiolati Spontini, al fine di garantire il compiuto rispetto delle norme di circolazione stradale, ma anche di prevenire fenomeni e comportamenti di devianza sociale