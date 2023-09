Maiolati Spontini, schianto con ribaltamento: un ferito grave incastrato

Maiolati Spontini (Ancona), 6 settembre 2023 – Pauroso schianto con ribaltamento: grave un automobilista rimasto incastrato nell’abitacolo e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto oggi pomeriggio attorno alle 15,30 all’incrocio tra via Trieste e via papa Giovanni XXIII. Il conducente di una delle due vetture è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura ribaltata. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino e del personale sanitario per estrarlo dalle lamiere. Sul posto si sono portati automedica, eliambulanza atterrata poco distante e croce verde di Cupramontana. Una volta estratto il ferito è stato portato su Icaro e trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi. Interrotta la circolazione stradale per consentire i soccorsi e i rilievi. In strada anche tanti passanti e residenti impressionati per la carambola avvenuta in una zona piuttosto frequentata anche da persone a piedi e in bici vista la presenza della pista ciclabile.