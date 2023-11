Maiolati Spontini, si cerca ancora Andreea, al setaccio le campagne attorno alla roulotte

Maiolati Spontini (Ancona), 17 novembre 2023 - In Vallesina e in particolare nelle campagne attorno alla Montecarottese si cerca ancora un corpo o quello che resta di Andreea Rabciuc. Lo si è cercato da aprile dello scorso anno, e poi a più riprese, con cani molecolari, decespugliatori, vanghe, falcetti e a mani nude. A fine settembre in una traversa di campagna della Montecarottese a poche centinaia di metri dalla roulotte in cui Andreea Rabciuc ha trascorso la sua ‘ultima’ notte. La 27enne (al tempo della scomparsa) di origini rumene che manca da un anno e otto mesi. Poi fuori dal cimitero di Castelbellino. E stamattina di nuovo sulle campagne della Montecarottese a scandagliare pozzi anche con l’ausilio di una telecamera, anfratti e vegetazione. In azione i carabinieri della compagnia di Jesi, i vigili del fuoco volontari i quali hanno scandagliato la campagna a monte del casolare. Presente anche il pm Irene Bilotta per fare il punto sulle ricerche che potrebbero proseguire nei prossimi giorni. Perché di Andreea Rabciuc, purtroppo, non sembra esserci davvero traccia.