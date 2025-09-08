Maiolati Spontini, torna oggi la fiera di Moie, tra le più antiche delle Marche

Maiolati Spontini (Ancona), 8 settembre 2025- Torna la fiera nella cittadina di Moie, una delle più antiche attestate nella nostra regione. La prima edizione del mercato, esteso a varie tipologie di merci e allestito nelle vie principali della cittadina, risale al 1588 ed era frutto di una concessione del Papa marchigiano Sisto V. Ancora oggi la fiera di Moie è un appuntamento tradizionale sempre molto partecipato e fra i più attesi della media Vallesina. La manifestazione, in programma da stamattina chiude un periodo speciale per Moie, in cui si celebra la festa del Patrono, santa Maria (l’8 settembre), con manifestazioni religiose organizzate dalla parrocchia, e si svolgono gli ultimi appuntamenti del ricco cartellone estivo. Oggi dalle 8 fino alle 20, saranno ben 120 le bancarelle disposte lungo via Cavour, via Trieste, fino all'incrocio con via Giovanni XXIII, e via Manzoni, nel tratto da via Cavour fino all’incrocio con via Pergolesi. «Molto ampia la gamma dei generi in vendita, con un’area che sarà riservata ad artigiani e produttori, locali e non» spiegano dall’amministrazione comunale.