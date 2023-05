Maiolati Spontini vota Consoli L’avvocato si riprende la fascia "Un ottimo lavoro di squadra"

Si è ripreso la fascia da sindaco Tiziano Consoli, costretto a lasciare il Palazzo lo scorso ottobre quando il Comune è stato commissariato per le dimissioni in blocco di sette consiglieri di minoranza e maggioranza. L’avvocato Tiziano Consoli (Insieme per i cittadini) ha registrato il 66,66% dei voti, un netto vantaggio sullo sfidante Leonardo Guerro (Unione Progressista) che ad ottobre è stato tra gli artefici della caduta di Consoli e del commissariamento del Comune. Il giovane pentastellato, già candidato alla fascia tricolore nella scorsa tornata elettorale e stavolta alleato con Pd e Verdi (Unione Progressista), si è fermato al 33,34%, quasi mille voti in meno rispetto al vincitore su un totale di 2.999 voti di cui 2.885 validi. Consoli ora, anche se con una squadra in parte rinnovata (Insieme per i cittadini), potrà riprendere il mandato amministrativo da dove è stato interrotto. Accolto dagli applausi dei suoi sostenitori a metà pomeriggio Consoli, felice ed emozionato è arrivato alla Casa della Musica e delle Associazioni di Moie, dove erano allestiti i seggi della frazione. Poco dopo il commissario prefettizio Gloria Allegretto ha stretto la mano e riconsegnato la fascia tricolore a Consoli. "Non immaginavo una vittoria così netta – commenta a caldo il di nuovo sindaco –: abbiamo fatto bene, un grande lavoro di squadra, grazie anche a tanti giovani che fanno parte del gruppo. Il Comune è tornato nella pienezza della democrazia costituzionale. C’è stato un ritorno alla situazione normale e anche un ritorno a casa dell’amministrazione che era stata spodestata. I cittadini hanno apprezzato il progetto innovativo ma comunque in continuità e quanto di buono fatto prima e proposto poi in campagna elettorale. Ringrazio tutta la squadra coesa e compatta con una forte componente giovanile. Sono onorato di avere continua fiducia da parte dell’elettorato essendo al mio quinto mandato consecutivo se si considera il mio mandato da sindaco a Poggio San Marcello". Più tardi i festeggiamenti in piazza Kennedy dove tanti cittadini si sono congratulati con il sindaco e la sua squadra. "Ora riprendiamo il lavoro che avevamo interrotto" ha aggiunto. "No comment" dallo sfidante Leonardo Guerro. A Maiolati Spontini, Comune più popoloso della media Vallesina i chiamati alle urne erano 4.787. Poco più di una persona su due però si è recata alle urne, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni.

Sara Ferreri