Maiolati, tariffe più care: "Costretti dai tagli"

Bilancio di previsione, ammontano a ben 11 milioni di euro gli investimenti per le opere pubbliche, mentre salgono a 350mila euro (contro i 320mila del 2023) i fondi destinati al supporto delle persone in difficoltà. Ma sono state ritoccate "adeguate" dicono dalla giunta Consoli, alcune tariffe di servizi a domanda individuale, in particolare quelle di mense e trasporti scolastici, "alzando comunque le soglie di reddito per ottenere la riduzione, in modo da tutelare le famiglie in difficoltà" spiegano. "La parte corrente del bilancio - spiega l’assessore al Bilancio Cristiano Montesi - soffre l’aumento oramai cristallizzato delle utenze, l’incremento dei costi per le cooperative che gestiscono servizi per il Comune, l’inflazione che ha visto picchi dell’8-9% nel 2023, e che si sta stabilizzando a un 3% su base annua, cui si aggiunge la spending review nazionale, che prevede un contributo di solidarietà da parte dei Comuni che va a decurtare i trasferimenti statali. Questo ha comportato un adeguamento di alcune tariffe. Bisogna ricordare che la mensa scolastica è coperta solo al 67% dalle rette, mentre il trasporto scolastico solo per 16%".