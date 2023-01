Maison Délice migliore pasticceria

Maison Délice vince il premio Cake Star: è la migliore pasticceria di Ancona. Il marchio dolce della cremeria Rosa di corso Mazzini era uno dei concorrenti insieme alla cioccolateria Sei Sensi e al micro biscottificio Frolla, di Osimo. La pasticceria di corso Amendola 64 ha trionfato venerdì sera, sul canale 31 di Real Time. A contendersi il premio, c’erano pure Milena Di Gennaro (Sei Sensi) e Gianni Lombardi, di Frolla. "Vorrei vincere per far conoscere al mondo il progetto a cui lavorano ragazzi diversamente abili" sperava Lombardi. Di Gennaro, invece, puntava sul "sesto senso" della sua farmacia zuccherata. Tante le delizie da assaggiare sui banconi delle tre pasticcerie di eccellenza della provincia dorica.

Da Maison, soddisfatta la vincitrice, Jessica Timoniere: è stata lei, insieme al suo braccio destro, il capo pasticciere Sergio Vitaloni, ad avere la sorpresa del premio Cake Star.

Nelle scene finali, si vedono i due avvicinarsi al piatto con campana, scoperchiarlo e scoprire il premio. Sorrisi e coriandoli, applausi e foto: "Abbiamo vinto 2mila euro in gettoni d’oro, che reinvestiremo in attrezzatura di ultima generazione per il laboratorio. Il premio? Lo dedico alla mia famiglia acquisita, la Boari (titolare di Rosa, ndr)". Vitaloni pensa ai suoi collaboratori, ma soprattutto alla moglie Pamela: "Lei più di tutti ha visto quanto sacrificio metto nel lavoro". E ancora: "Ero sicuro che avremmo vinto. Non voglio apparire saccente, ma ho sempre voluto la Cake Star e ho lavorato sodo per ottenerla".

I conduttori, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, hanno girato la puntata sulle Marche lo scorso ottobre. I due giudici pasticcieri, già noti al grande pubblico, erano stati visti sfrecciare su una Triumph Spitfire 1500 verde decapottabile dalle parti del Passetto, tre mesi fa. In quei giorni, la troupe era da Rosa e la cremeria aveva chiuso al pubblico, ufficialmente "per allestimento". Suggestive le riprese, realizzate con droni in volo su Ancona: si vedevano il Duomo, le gru del porto, il Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre e tutta la zona del rione Adriatico, grotte comprese. Sui social, Carrara ha pubblicato una foto che lo ritrae ai piedi del Monumento, con l’ascensore del Passetto sullo sfondo. Un premio inaspettato per la città, anche se – a dire il vero – qualcosa si era intuito, visto che qualche giorno fa, davanti Rosa, era comparsa la scritta ‘Alta pasticceria’. Una classifica, quella del programma tv, che è stata ribaltata alla fine: prima del giudizio dei conduttori, infatti, il primo posto era della Sei Sensi, seguita da Maison Délice e, subito dietro, dal biscottificio Frolla. Poi, il secondo posto che diventa primo e corso Mazzini che esulta.

Nicolò Moricci