"Malamovida, agenti e controlli sono aumentati"

La polemica è comune a tante località che in piena estate si ritrovano ’ostaggio’ di bande di ragazzini che, fino a tarda notte, stravolgono i sonni dei residenti. La polemica stavolta è scattata a Castelferretti, dove un gruppo di residenti esasperati si è sfogato dapprima sul web: "Mi rivolgo a tutti gli abitanti di Castelferretti, dateci una mano per favore. Fate in modo che questi ragazzi a una certa ora la smettono di fare baccano. Non se ne può più. Mi rivolgo soprattutto ai genitori: dov’è l’educazione? Mi ritrovo oppressa dal baccano e a non poter dormire. Il mio è un diritto sacrosanto", scrive uno di loro. Schiamazzano, girano in motorino fino alle prime luci dell’alba causando gravi rumori, e non solo: sono stati segnalati anche piccoli danneggiamenti all’arredo pubblico da parte di baby vandali.

Dalla sua il Comune replica affermando che i controlli sono stati aumentati in questa calda estate. Il Corpo di Polizia Locale di Falconara infatti ha predisposto, anche per la stagione estiva 2025, un dispositivo di sicurezza rafforzato per garantire la tutela di cittadini e turisti durante il periodo delle vacanze. In questo contesto si sono susseguiti numerosi servizi di pattugliamento del territorio, intensificati in particolare nelle prime due settimane di agosto, e culminati nei servizi operativi predisposti per il 15 agosto, durante i quali sono stati impiegati venti operatori attivi sul territorio nelle 24 ore. Sono stati raddoppiati i servizi notturni ed è stata attivata in modo continuativo l’unità cinofila operativa, insieme al nucleo specializzato di sicurezza urbana. A commento proprio delle recenti attività di controllo, il sindaco di Falconara Stefania Signorini ribadisce: "La nostra città, per la sua posizione strategica e per la presenza della stazione ferroviaria, è spesso luogo di passaggio e punto di attrazione per giovani provenienti da altri comuni, grazie anche ai locali e alla movida sul mare. Questo comporta anche la presenza di soggetti che vengono a delinquere. Tuttavia, grazie all’intenso lavoro delle forze dell’ordine e della polizia locale, si cominciano a notare significativi miglioramenti, soprattutto nelle aree della stazione, della retrostazione e del centro, per quanto riguarda le attività di spaccio. Ringrazio la polizia locale per l’impegno quotidiano e la professionalità con cui tutela la sicurezza della nostra comunità".

Silvia Santini