"Malati di Niente": al via la nuova rassegna

"Nel 2023 il dipartimento di salute mentale ha seguito 1.800 persone, almeno con una visita, di queste il 10 per cento erano primi accessi. Dati che non tengono conto delle situazioni passate per il pronto soccorso". Così Mario Pettinelli, direttore dell’unità operativa di salute mentale dell’Ast durante la presentazione della rassegna Malati di Niente in Comune. "C’è una carenza di personale che è anche precario – aggiunge – che si riflette sulla continuità delle cure. Poi c’è il problema dei giovanissimi: mancano neuropsichiatri infantili, che sono rari e sono pochissimi i posti letto. I ragazzi vengono spesso sistemati in stanze insieme ad adulti in stato di agitazione". Tante le iniziative della rassegna: "Dal 23 al 29 gennaio a Palazzo dei Convegni la mostra dell’atelier di pittura delle persone seguite dal Sollievo, l’1 febbraio a Palazzo dei Convegni e il 2 a San Francesco per le scuole IIS Galilei e Liceo Classico Vittorio Emanuele II la presentazione del libro "Contro tutti i muri. La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia" con l’autrice Anna Carla Valeriano".

sa. fe.