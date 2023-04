"Malati di Niente", rassegna contro i pregiudizi

La rassegna "Malati di Niente" mette all’angolo l’indifferenza nei confronti dei disturbi mentali. Una mostra d’arte pittorica, una rappresentazione teatrale e la presentazione del libro di Giorgio Boatti sono le apprezzabili iniziative organizzate a Monte San Vito e Falconara da ‘La Rete del Sollievo’ dell’Ambito Territoriale Sociale 12 attraverso un progetto gestito da Cooss Cooperativa Sociale: ‘Malati di niente’. La rassegna è attiva nel territorio dell’Ambito dal 2015 e nasce per combattere e superare pregiudizi, paure e remore nell’accogliere il diverso.

"Valorizzare le difficoltà per combattere lo stigma, è questo il senso della nostra rassegna – afferma Gilberto Maiolatesi, psicologo di Cooss Cooperativa Sociale ed anima di ’Malati di Niente’ –. Nessun disturbo viene stigmatizzato come il disagio psichico, per questo il nostro intervento è non solo assistenziale ed educativo, ma principalmente culturale. Inizialmente il servizio sollievo è stato pensato per soggetti adulti, circa il 90% degli interventi era rivolto ad individui non più giovanissimi. Il Covid è stato uno spartiacque, purtroppo sono affiorate delle criticità anche nel mondo giovanile, sono emersi dei disagi che ci hanno spinto ad intervenire in sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie".

Gli appuntamenti si svolgeranno tra Monte San Vito e Falconara. Al centro turistico ‘Carlo Urbani’ di Monte San Vito, dall’11 al 18 aprile, sarà allestita la mostra dell’Atelier di pittura del Servizio ‘La rete del Sollievo’ ATS 12 a cura di Andrea Marconi e Silvia Tobaldi. Mercoledì 12 aprile, dalle 16 alle 18, tutti i cittadini potranno cimentarsi nell’arte della pittura approfittando degli spazi allestiti per la mostra. Il secondo appuntamento si svolgerà a Falconara, il 14 aprile alle 17, nella sede dell’associazione "Serenamente" di via Leopardi: Giorgio Boatti torna nelle Marche per presentare il suo libro ‘Abbassa il cielo e scendi’, un’opera che parla della storia della sua famiglia, della sua vita e del disagio mentale di suo fratello Bruno. Per il terzo e ultimo appuntamento si torna a Monte San Vito, il 15 aprile alle 17 nel teatro condominiale ‘La Fortuna’ dove andrà in scena lo spettacolo teatrale del Laboratorio Teatrale del Servizio ‘La rete del Sollievo’ ATS 12. La rappresentazione è curata da Lorenzo Bastianelli, Roberta Bucci e Sara Pergolini in collaborazione con ‘Teatro Giovani Teatro Pirata’.