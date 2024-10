Malato reumatico, screening gratuiti

Giornata del malato reumatico, esami e screening gratuiti in piazza per la diagnosi precoce. Appuntamento a Jesi, in piazza Colocci sabato e domenica grazie ad A.Ma.R. Marche Odv, associazione di pazienti e operatori sanitari, costituitasi nel 2011 con l’intento di "far conoscere le malattie reumatiche e farsi portavoce e sostenitrice dei diritti fondamentali dei malati reumatici, in particolare il diritto ad una diagnosi precoce, a cure tempestive e adeguate, a una assistenza specialistica qualificata". Sabato (dalle 9 alle 18) e domenica (dalle 9 alle 12.30) saranno presenti in piazza Colocci i volontari dell’associazione, affiancati da specialisti in Reumatologia e da altre figure professionali come il nutrizionista o il counselor, coinvolte nella gestione multidisciplinare del malato reumatico. Si potranno effettuare- spiegano i promotori - effettuare, dopo un colloquio preliminare, esami di screening come la densitometria ossea, ecografia articolare e la capillaroscopia". E c’è anche una novità di questa edizione: "L’allestimento di un punto di informazione del centro regionale di riferimento per la Fibromialgia, che ha sede alla clinica Reumatologica, dalla quale viene coordinato anche il registro Nazionale della Fibromialgia".