Sconfitto dalla malattia a soli 14 anni. Il dolore per il piccolo Leonardo

Osimo (Ancona), 14 maggio 2024 – Una tragica notizia ha scosso la città di Osimo ieri pomeriggio. Leonardo Tortolani, 14 anni da compiere a luglio, è scomparso. Era ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. Più di un anno fa la scoperta di un tumore contro cui ha combattuto fino alla fine. Pare sia partito tutto da un dolore a una gamba. Poi gli accertamenti e la scoperta che ha lasciato poco spazio alla speranza, con i tanti accertamenti, controlli dai maggiori specialisti, preghiere. Nonostante tutto però Leonardo e la sua famiglia non si sono mai arresi. Adesso la mamma Sara Tozzo e il papà Riccardo sono chiusi nel lutto più grande. Hanno fatto quadrato.

Il sindaco Simone Pugnaloni, appena appresa la tragica notizia, ieri ha scritto sui social: "Una tragedia ha colpito la nostra città. A nome mio personale e di tutta Osimo mi stringo attorno al dolore della famiglia Tortolani. Alla famiglia, a Sara che conosco da sempre, rivolgo le più sentite condoglianze. Una malattia che Leonardo ha provato a sconfiggere e non ci è riuscito".

Il piccolo Leo ha giocato per un paio d’anni anche nell’Osimana calcio, appassionatissimo, aveva preso parte alle giovanili ma proprio per il male che l’aveva afflitto ha dovuto smettere, lasciando da parte il divertimento e i sogni che nutriva nei confronti di quello sport. La dirigenza, nel lutto: "L’Osimana si unisce al dolore della famiglia Tortolani per la prematura scomparsa di Leonardo. Ci piace ricordarti sorridente, correre dietro al pallone e gioire con i tuoi compagni. Non dimenticheremo mai uno dei nostri. Ai familiari il più grande abbraccio da tutta la famiglia giallorossa".

I cadetti dell’Osimana hanno tenuto striscioni per lui con la scritta "Leo siamo con te" e postato video sui social ieri: "A volte sembra impossibile che la vita possa essere così ingiusta ed è difficile trovare le parole per esprimere certi sentimenti. I tuoi compagni di squadra non ti dimenticheranno mai, caro Leo, perché nulla potrà colmare il vuoto lasciato da una vita spezzata in così giovane età. Questo è il nostro arrivederci".

Poco più di un mese fa la mamma scriveva sui social un messaggio di incoraggiamento a tutti a donare alla ricerca: "Dobbiamo sostenere la ricerca in tutte le maniere. E’ davvero l’unica speranza per determinati tumori". Leonardo ha sempre amato gli sport: con il padre fino a poco prima della malattia si divertiva a calcio e passava intere ore in sella alla sua bicicletta per le campagne della sua Osimo.

Un ometto , vivacissimo, sempre pieno di energia, nonostante tutto, ingegnoso, molto amato dagli amichetti e ovviamente dalla sua famiglia. Il piccolo, oltre alla mamma e al papà, lascia il fratellino di otto anni e la sorella più grande di 16. I funerali saranno fissati a ore.