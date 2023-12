Malattie rare, proposta di legge

Malattie rare, il gruppo Pd in consiglio regionale presenta una proposta di legge a tutela delle persone colpite. In particolare la proposta mira a estendere il rimborso spese anche per i pazienti marchigiani: "È un’innovazione legislativa _ spiega la prima firmataria, Anna Casini _ L’abbiamo introdotta perché per i pazienti, e con loro i familiari, affetti da malattie rare che nelle Marche non trovano adeguata assistenza e non è possibile rimborsare spese di viaggio e di soggiorno. In caso di minori, si prevede inoltre l’estensione del rimborso viaggio anche per un familiare. Una legge di civiltà che colma un vulnus normativo esistente nella nostra regione. Ora lavoreremo affinché la proposta di legge 24023 possa procedere speditamente affinché si arrivi a una approvazione in aula in tempi congrui". La vice capogruppo Dem in consiglio regionale aggiunge un dettaglio che riguarda la sfera extraregionale: "A livello nazionale con il governo PD è stata emanata la legge 1752021 ovvero il cosiddetto ‘testo unico sulle malattie rare’ del quale ad oggi mancano però i decreti attuativi. Per questo _ aggiunge la Casini _ con la nostra proposta vogliamo anche indirettamente sollecitare il governo Meloni affinché provveda a dare seguito a una legge giusta e necessaria per l’Italia". Ora la palla passa alla maggioranza di governo che andrà ad analizzare la proposta per poi assumere una decisione in merito.