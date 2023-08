Malchiodi rilancia la sua An "Tanti giovani, ma noi ci siamo"

di Luca Marinoni

L’AN Brescia guarda alla nuova stagione di pallanuoto con tante novità, ma con un obiettivo ed uno spirito ben chiari. "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni che affronteremo - sono le parole del presidente Andrea Malchiodi. Abbiamo ringiovanito la rosa e ci sono diversi innesti. Abbiamo deciso di puntare su giocatori molto ’’affamati’’, decisi ad affermarsi e con grande voglia di farsi apprezzare ad alto livello".

Una volontà ferrea con la quale la compagine bresciana è pronta ad affrontare anche le rivali più titolate, convinta di poter dire la sua: "Certo – continua il massimo dirigente biancazzurro - in Italia, ma anche in Europa, dovremo fare i conti con una Pro Recco che già aveva qualcosa in più e si è ulteriormente rafforzata. Noi, però, ci consideriamo ancora gli antagonisti dei rechelini e cercheremo di confermarlo".

Il primo appuntamento in ordine di tempo che attende la squadra di coach Sandro Bovo non solo è già fissato, ma riveste fin d’ora un significato del tutto particolare: "Dall’8 settembre – spiega il presidente Malchiodi – saremo impegnati in Serbia nel turno preliminare della Champions League (un girone da cinque squadre che promuoverà la prima classificata ndr). Per noi sarà importante partire subito bene e la Champions ci aiuterà a capire il nostro vero valore. Vedremo dove riusciremo ad arrivare, tenendo conto che nella massima competizione europea ci sono almeno quattro formazioni fuori portata, sia per il budget che per i giocatori a disposizione. Per quel che ci riguarda vedremo se, comunque, sarà possibile arrivare fino in fondo, se ci dovremo fermare prima o se il nostro percorso quest’anno ci porterà a scendere in Europa League" e atal proposito il dirigente spiega: "questa è una competizione che proprio in questa stagione assumerà un valore assoluto, visto che saranno diverse le contendenti che scenderanno dalla Champions League e l’Europa League diventerà così un torneo avvincente e di livello elevato, che sarebbe sicuramente bello da affrontare e, magari, da cercare di vincere".