"Male l’economia, si salva il Pnrr grazie ai Comuni"

"La situazione economica della nostra Regione aveva mostrato già alcuni segnali preoccupanti nei mesi scorsi, ma i dati emersi configurano un quadro drammatico che esige risposte immediate ed efficaci". Lo sostiene il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi che rimarca come "le Marche della Giunta Acquaroli stanno inanellando un record negativo dopo l’altro: non paghi di essere maglia nera per il crollo di imprese artigiane (-21,6%), secondo la Cgia di Mestre siamo anche la Regione nella quale più si è fatta sentire la stretta sul credito da parte delle banche nei confronti delle imprese con meno di 20 addetti. Il Pil regionale cresce meno di quello nazionale (1% a fronte dell’1,2% del Paese); il sistema dell’edilizia è in grave crisi; la produzione manifatturiera segna un preoccupante -2%; la ricostruzione post-terremoto stenta; le esportazioni ristagnano; il numero dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici è in continuo calo. Addirittura, anche nel turismo la nostra Regione è andata in crisi dopo anni di aumento delle presenze, con una flessione dell’1%. L’unico dato positivo è quello relativo al Pnrr, visto che sono state messe a bando il 41% delle risorse relative a progetti da realizzare nelle Marche fino a giugno 2023. Il merito di tutto ciò va ascritto interamente ai Sindaci marchigiani, a cui va rivolto un ringraziamento sentito".