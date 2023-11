"Malissimo l’iter per il piano di gestione dei rifiuti"

"Presentato per la prima volta nelle sue linee generali ai consiglieri regionali: il Piano che ha in mente l’assessore Aguzzi inizia a rovescio". Così in una nota il capogruppo del Pd In Consiglio regionale delle Marche Maurizio Mangialardi e la consigliera dem Manuela Bora. "L’unico caposaldo - affermano - è la previsione di un termovalorizzatore nelle Marche, senza programmazione, senza altra impiantistica, senza sviluppare il percorso virtuoso delle 3 R (ridurre, riusare, riciclare) di cui la nostra Regione è stata in anni passati protagonista". "La scelta di realizzare un termovalorizzatore nelle Marche stupisce - aggiungono i due esponenti del Pd - poiché in aperta contraddizione rispetto a quanto lo stesso assessore Aguzzi, che oggi propone questo Piano, affermava nella seduta del Consiglio Regionale n. 68 del 3 maggio 2022 che si sarebbe impegnato ad "evitare nelle Marche la realizzazione di un termovalorizzatore, di cui non solo non ho mai parlato, ma sono fermamente contrario a prenderlo in considerazione. Il Piano che oggi redigiamo non prevede alcun termovalorizzatore". "Poco più di un anno è passato, ma nel frattempo la maggioranza ha deciso incredibilmente di smentire e sbugiardare se stessa. La nostra posizione è contraria rispetto a questo Piano e rispetto alla previsione di un inceneritore non solo e non tanto per i motivi pure molto seri di tutela della salute, ma anche e soprattutto perché si tratta di una scelta antiquata".