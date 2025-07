Malore, addio a Marco Principi: aveva 59 anni

Addio a Marco Principi, il geometra gentile. Aveva 59 anni. Domani alle 16 i funerali nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella. Un’intera comunità in lutto, quella di Cesanella dove l’uomo viveva da sempre ed era molto conosciuto. Marco è deceduto improvvisamente sabato mattina all’ospedale di Senigallia dopo aver accusato un malore.

Ieri mattina è stata effettuata l’autopsia che ha confermato la morte per cause naturali. La notizia del decesso si è diffusa nelle prime ore di sabato, un tam tam di chiamate tra gli amici del geometra increduli dell’accaduto. Ieri alle 18 in tanti hanno atteso l’apertura della camera ardente nella casa funeraria di via Cagli a Cesanella, per dare l’ultimo saluto a Marco Principi. Marco lascia la mamma Elia, i fratelli Mauro e Claudio, la compagna Orietta e gli adorati nipoti. Una persona onesta e gentile, mai invadente e sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, così lo ricordano quanti lo conoscevano. Tante anche le persone che hanno voluto ricordarlo con un post sui social: "Una di quelle notizie che non vorresti sapere mai – il ricordo Andrea – quando ti ho incontrato qualche giorno fa, non avrei mai pensato che sarebbe stata l’ultima volta. Avrei voluto e dovuto passare più tempo con te, mi mancherai".