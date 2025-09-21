Malore alla festa, muore carabinieri dei cinofili

E’ in divisa in servizio alla festa dell’uva, si sente male, capisce che è il caso di mettersi da una parte e si accascia accanto al suo adorato Kevin. E’ morto così Domenico Caradonna, originario della Puglia, carabiniere dell’unità cinofila di Pesaro, 46enne e padre di una splendida bimba di sei anni. Erano le 21,45 di venerdì sera quando un malore ha colto Domenico che stava svolgendo un servizio d’ordine con il suo adorato cane Kevin alla festa dell’Uva. I colleghi sono subito accorsi cercando di praticargli il massaggio cardiaco e allertando i sanitari sopraggiunti poco dopo sul posto. Tentativi disperati, durati quasi un’ora ma il cuore del militare, non ne ha proprio voluto sapere di ripartire. Letteralmente sotto choc i tanti presenti alla manifestazione. La festa è stata subito fermata e a poco a poco le persone sono ritornate a casa. La tragica notizia ha destato profonda commozione tra colleghi e cittadini e ha presto raggiunto il Pesarese dove Domenico viveva e lavorava da oltre dieci anni. Era un grande amante degli animali e con il suo cane antidroga Kevin aveva partecipato a numerose operazioni sul territorio, contribuendo a numerosi arresti e sequestri: era stato protagonista di una importante operazione al porto di Napoli dove in una nave attraccata aveva trovato assieme a Kevin 30 kg di cocaina stipate nella stiva. Poi un altro importante ritrovamento di 10 kg di cocaina nella campagna senese. Era apprezzato e stimato da tutti, tanto che nella giornata di ieri ci sono stati molti messaggi di cordoglio da parte di Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale di Pesaro.

Le cause del decesso sono in corso di accertamento e la salma è stata trasferita all’obitorio di Pesaro in attesa dei funerali che saranno fissati nelle prossime ore. "Esprimo a nome di tutta la comunità cerretese – è stato il commento del sindaco David Grillini -. le più sentite condoglianze per la scomparsa del giovane carabiniere in servizio venerdì durante la nostra festa dell’uva. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e a quello dei colleghi visibilmente molto provati. Venerdì abbiamo immediatamente sospeso la festa. Oggi ci troviamo nella difficile posizione di prendere una decisione circa il proseguo della medesima, per la giornata di oggi e domani (ieri e oggi, ndr). Dopo un confronto con le associazioni e tutti gli organizzatori, si è unanimemente deciso di continuate l’evento. Siamo sconvolti e con lo stato d’animo a pezzi, tuttavia la considerazione emersa è che la festa dell’uva è organizzata quasi nella totalità da volontari operanti in associazioni del terzo settore del territorio, che si autosostengono e che sarebbero fortemente penalizzati. Decisione assai difficile perché umanamente ognuno di noi è ancora scioccato". Un minuto di silenzio sarà osservato oggi pomeriggio in occasione dell’avvio ufficiale della corsa delle botti.

Sara Ferreri