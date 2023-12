Malore alla guida, muore al Viale

Colto da un malore mentre guida, muore in auto. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, lungo il viale della Vittoria. A perdere la vita è stato un 76enne, Marco Ferramondo. L’uomo si è accostato all’altezza del civico 15, dopo aver sentito un dolore al petto. È morto per un arresto cardiaco. Sul posto sono arrivate l’auto medica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. I sanitari hanno provato a rianimarlo per quaranta minuti ma il cuore non si è più ripreso. È stata accertata la morte per cause naturali. La salma, in attesa dell’arrivo dell’impresa funebre, è stata custodita dentro l’ambulanza per una maggiore privacy. È stata la polizia poi a rintracciare i parenti. La vittima ha lavorato in ambito sanitario e in passato si era candidato anche in una lista politica alle elezioni comunali di Ancona del 2018.