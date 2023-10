Malore alla guida: schianto tra due auto

Brutto incidente tra auto nel tardo pomeriggio di ieri. Improvvisamente il centro città si è scoperto teatro di sirene e soccorritori, per prestare aiuto alle persone ferite. In particolare, in via Speri, si è verificato uno schianto tra due auto.

I conducenti sono stati portati d’urgenza in pronto soccorso per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni, una donna avrebbe accusato un malore alla guida e avrebbe centrato un’altra vettura in procinto di entrare in un garage. All’ospedale di Torrette sono finiti un 34enne, dopo il violento impatto, con un codice di media gravità e anche una signora, che invece sarebbe arrivata in codice rosso. Lo scontro avrebbe causato anche il coinvolgimento di tre vetture parcheggiate ai margini della carreggiata e rimaste incidentate in occasione dello scontro.

Sul posto le ambulanze e l’automedica del 118 della Croce Gialla di Ancona, le pattuglie della Polizia locale di Falconara e anche le squadre dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa a lungo, fino al completamento delle operazioni di rito degli agenti. Procedono gli stessi operatori del Comando di Palazzo Bianchi per chiarire i contorni della vicenda.