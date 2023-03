Malore allo stadio: tifoso muore in ospedale

Comunità in lutto per due vite spezzate improvvisamente. Il noto tifoso Pietro Partenzi, "Pietrino" per gli amici, stava seguendo come praticamente ogni domenica, una partita allo stadio domenica scorsa quando ha avvertito un malore. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Profili di Fabriano dove i sanitari hanno cercato in ogni modo di salvarlo, ma poco dopo il suo cuore ha cessato per sempre di battere, gettando nello sconforto i suoi familiari e quanti hanno potuto apprezzarlo.

Pietro Partenzi, ex dipendente Elica, aveva 66 anni, risiedeva a Cerreto d’Esi. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il 66enne infatti non avrebbe sofferto di particolari patologie. "Pietro - ricordano l’Asd Fabriano Cerreto e la scuola calcio Fortitudo Fabriano Cerreto - è stato un grande tifoso biancorossonero, che oltre a seguire la prima squadra (spesso anche in trasferta), era anche un appassionato del nostro settore giovanile (di cui non perdeva mai un allenamento a Cerreto D’Esi). Una perdita importante, per la quale vogliamo stringerci ai suoi parenti ed ai suoi amici tutti".

"Pietro lascia un vuoto nel nostro comprensorio, allo stadio di Cerreto e Fabriano, ma sono certo che non lascerà sola la sua squadra del cuore e che continuerà ad incitare i colori biancorossoneri da lassù" il commosso ricordo di un amico, Sergio, tramite social dove in tanti hanno voluto ricordare la sua grande disponibilità, gentilezza e solarità.

"Fabriano – ricorda un altro tifoso -non avrà più un tifoso come lui. Ricordo che da solo seguì la trasferta di Campobasso quando eravamo in D. Un esempio di un amore unico per la squadra. Ciao Pietro".

Domenica stessa a spegnersi è stata la fabrianese Maria Leonilda Zaccaria, per gli amici "Mariella". Aveva 51 anni e aveva combattuto con tutte le sue forze, da quando di anni ne aveva 35, contro una malattia rara. Si era sottoposta a numerosi interventi chirurgici ma alla fine il suo corpo si è arreso alla malattia. Lascia il marito Giuseppe Nicosia, noto commerciante fabrianese, una figlia e la mamma. Dopo la camera ardente, allestita alla casa funeraria Infinitum di Bondoni dove si sono portati in tanti per un ultimo saluto, ieri pomeriggio è stato celebrato il rito funebre alla sala del regno dei testimoni di Geova a Ca’Maiano di Fabriano. La salma, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata sepolta nel cimitero di Cancelli.