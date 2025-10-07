Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaMalore mentre gioca a calcetto: 37enne in gravi condizioni
7 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Malore mentre gioca a calcetto: 37enne in gravi condizioni

Malore mentre gioca a calcetto: 37enne in gravi condizioni

Paura a Osimo (Ancona): la rianimazione tempestiva sul campo, poi il trasporto all’ospedale Torretta

Paura a Osimo durante una partita di calcetto, 37enne si sente male e viene rianimato in campo. Poi il trasporto a Torrette

Paura a Osimo durante una partita di calcetto, 37enne si sente male e viene rianimato in campo. Poi il trasporto a Torrette

Per approfondire:

Osimo, 7 ottobre 2025 - Intervento della Croce Gialla di Camerano poco fa al campo sportivo di Osimo Stazione. Erano quasi le 20. Un uomo di 37 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era in campo. E’ stato soccorso inizialmente dai sanitari della squadra e dal presidente della Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, che stava giocando anche lui a calcetto. L'equipaggio cameranese, assieme al personale dell’automedica di Osimo, intervenuto in tempi brevissimi, ha effettuato la rianimazione. Successivamente l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Il respiro era tornato spontaneo-autonomo. Il pericolo era stato scongiurato. Tanta la paura in campo in quei momenti di grave concitazione. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata