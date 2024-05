Malore e caduta in strada. Soccorse due donne

Doppio intervento del personale del 118 in centro storico dove un’ultraottantenne è caduta in largo Puccini. La donna è scivolata nel cordolo in marmo che perimetra la ‘Fontana delle oche’, monumento storico della città. L’anziana, non ha mai perso conoscenza ed ha lamentato subito un forte dolore al braccio: a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, hanno supportato la donna e avvisato i familiari dell’accaduto. Dopo un primo accertamento sul posto, i sanitari ne hanno predisposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Senigallia dove, dopo gli accertamenti gli è stata riscontrata una frattura composta al braccio dovuta all’urto subito durante la caduta.

Sempre nella mattinata di ieri un’altra ambulanza, a sirene spiegate si è diretta in centro storico dove un’altra donna ha accusato un malore: stava facendo spesa al Foro Annonario quando improvvisamente si è fermata ed ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie. Soccorsa sul posto da alcuni passanti che hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza, è stata subito presa in carico dal personale del 118 che l’ha trasferita in ospedale e sottoposta a controllo medico.