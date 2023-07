Malore in fabbrica: rianimato dai colleghi

Castelfidardo (Ancona), 7 luglio 2023 – Sono stati i colleghi che nel tempo libero svolgono attività di volontariato alla Croce verde di Castelfidardo a salvarlo. Un 52enne ha accusato un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco ieri. Per la Tontarelli, azienda tra i maggiori produttori di articoli casalinghi in plastica a livello europeo, ieri era iniziato come un giorno di lavoro normale.

Alle 11.30 è scattato l’allarme, un dipendente si è sentito male e sono subito partite le procedure del piano di emergenza ed allertato il 112. Nel frattempo gli addetti al primo intervento aziendale, e per questo già formati dalla Tontarelli, con l’aiuto di un elettricista esterno che in quel momento stava facendo manutenzione agli impianti, hanno soccorso il collega.

I tre che sono intervenuti, Manuel Scattolini, Agata Esposto e Barbara Baleani, che nel tempo libero svolgono attività di volontariato come soccorritori di emergenza alla Croce verde, hanno capito subito che l’infortunato era in arresto cardiaco e hanno iniziato le manovre della rianimazione cardio polmonare.

Negli stabilimenti della Tontarelli ci sono due defibrillatori dae, uno dei due è stato posto sul torace dello sfortunato lavoratore ed è stato subito efficace. Uno dei soccorritori ha fatto la respirazione bocca a bocca. Pochi minuti dopo è arrivato il mezzo della Croce verde, l’equipaggio di servizio ha integrato le manovre rianimatorie dei first responder utilizzando ossigeno e pallone auto-espansibile.

Le manovre risultano efficaci e l’infortunato riprede le sue funzioni vitali: respiro circolo e coscienza. Pochi minuti dopo giunge anche l’automedica che ha effettuato gli approfondimenti diagnostici, somministrato i farmaci necessari per iniziare la cura ed ha accompagnato il 52enne a Torrette.

Un evento con un grande lieto fine. "L’attività di volontariato nel settore socio-sanitario, quello in cui opera la Croce Verde di Castelfidardo, contribuisce a formare i cittadini attivi infatti le manovre della rianimazione cardio polmonare risultano maggiormente efficaci se avviate entro tre minuti dall’arresto cardiaco. Formare quante più persone risulta quindi fondamentale per il buon esito delle rianimazioni stesse", hanno detto i ragazzi volontari.