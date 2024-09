Malore fatale al lavoro. Addio Cossi, fondo il Cts

Malore fatale al lavoro, muore all’ospedale di Torrette. Non ce l’ha fatta Simeone Cossì, agente di viaggio molto conosciuto in città per la sua lunga carriera nel settore che, negli anni ‘80, l’ha visto assieme a due colleghi avviare il Cts (Centro turistico studentesco). La sede era in via XXIX Settembre e dove generazioni di anconetani, giovani soprattutto, hanno prenotato vacanze e viaggi. Un vero e proprio pioniere di un nuovo modo modo di fare l’agente turistico rispetto ai canoni ancora in vigore in quegli anni. Una notizia che ha scosso la città dove Simeone (tutti lo conoscevano prettamente per il nome) Cossi viveva e lavorava. Il lavoro appunto, dove appunto si trovava Cossi, in una delle sedi del gruppo per cui operava, in via Matteotti. Venerdì mattina il malore improvviso che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi del 118. Il 60enne era andato in arresto cardiaco. Nel frattempo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, un’impiegata dell’agenzia dove si trovava Cossi è riuscita a rianimarlo momentaneamente seguendo i consigli del 118 al telefono. La rianimazione sul posto è proseguita a lungo poi, quasi un’ora, in cui è stato utilizzato anche il defibrillatore. Successivamente l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette, ma purtroppo non si è più ripreso nel corso delle ore, fino a quando è stato accertato il decesso. Oggi all’ospedale di Torrette, nella nuova struttura della camera mortuaria, sarà allestita la camera ardente, mentre il funerale si svolgerà domani pomeriggio (ore 15,30) nella chiesa di San Francesco alle Scale. Cossi, 60 anni, lascia la moglie Carla Colella (una nostra collega in servizio al Consiglio regionale delle Marche), i figli Edoardo ed Elisabetta, i genitori Franca e Giampiero, la sorella Beatrice e i tanti amici, conoscenti e altri parenti. Andrea Nobili, avvocato amico di Simeone Cossi e della sua famiglia, ieri pomeriggio ha pubblicato un post sulla sua pagina social: "Un ultimo viaggio caro Simeone, questa volta nell’ignoto. Sono certo però che riuscirai a volare alto, come hai sempre fatto". Il post ha suscitato vivo dispiacere. Tra i commenti, il tono era preponderante quello della sorpresa e del fatto che tutti considerassero Cossi prima di tutto una brava persona.