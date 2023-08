Malore fatale mentre è a pranzo 62enne muore nello chalet al mare

Viene colto da un malore improvviso mentre pranza in spiaggia e muore in pochi minuti. La tragedia si è consumata ieri lungomare Marconi e la vittima è un turista lombardo di 62 anni. L’uomo, affetto da varie patologie e cardiopatico, si muoveva con una sedia a rotelle.

Era in compagnia di alcuni conoscenti quando stava pranzando all’aperto, sotto un gazebo presso lo stabilimento balneare "Mai Tai 2324".

All’improvviso però l’uomo ha accusato un malore. Nel giro di pochi istanti l’uomo è caduto riverso sul tavolo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e anche una pattuglia della polizia del Commissariato di Senigallia.

I sanitari del 118 hanno cercato disperatamente di rianimare l’uomo praticandogli un massaggio cardiaco per ben 45 minuti.

Purtroppo però il 62enne non si è più ripreso e dopo un’ora ne è stato constata il decesso.

La causa della morte è stata attribuita al malore, probabilmente un infarto, tanto che è stato subito autorizzato lo spostamento del corpo che è stato riconsegnato ai familiari.

Sotto shock per l’accaduto i conoscenti che si trovavano insieme al 62enne che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il proprio amico.

Il malore improvviso con l’arrivo dell’ambulanza e della polizia ha attirato l’attenzione di molti bagnanti e di vari passanti, preoccupati per l’accaduto.

Giulia Mancinelli