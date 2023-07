Malore fatale nel cantiere Amazon Infarto mentre manovra la gru in una giornata da allerta rossa

di Sara Ferreri

Si china per stabilizzare il carro gru a terra e mentre preme i pulsanti di comando le gambe gli cedono, accasciandosi a terra sotto gli occhi impotenti di suo figlio: è morto così a 75 anni, un operaio specializzato di Afragola (Napoli) addetto ai lavori di costruzione del mega hub Amazon nella zona dell’Interporto. Erano le 7,30 e l’operaio, Ciro Adinolfi, stava manovrando la gru che installa i pilastri dell’enorme capannone che sta sorgendo alla Coppetella. L’operaio specializzato, pensionato, ma regolarmente impiegato con contratto a chiamata, vista la sua importante esperienza pregressa con le gru telescopiche è stato immediatamente soccorso dal capo cantiere che ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo per tre volte con il defibrillatore ma il suo cuore non ne ha voluto sapere di ripartire.

Atterrito il figlio che lavora per la stessa ditta, la Andreiucci srl di Cassino (Frosinone) e che ha ereditato la passione per questo mestiere da suo padre che secondo le testimonianze dei colleghi era orgoglioso di portare la propria professionalità in questo importante cantiere. Nonostante la sua cardiopatia e le temperature proibitive di ieri quando in quest’area in pieno sole, si sono superati i 40 gradi di temperatura percepita.

Proprio un infarto lo avrebbe tradito mentre svolgeva il lavoro della vita. Difficile dire che ruolo abbiano giocato le temperature torride anche di prima mattina, ma non è da escludere che il suo cuore possa essere stato provato dal gran caldo di questi giorni. Sul cantiere dove lo scheletro del mega hub sta crescendo in maniera spedita, si sono portati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Il 75enne operaio specializzato e dipendente della ditta di Cassino che lavora per Techbau e quindi indirettamente per Amazon, avrebbe avuto tutte le certificazioni mediche per operare in quel ruolo, nonostante la cardiopatia. La salma è stata restituita ieri stesso ai familiari, a breve tornerà in Campania.

Tutto secondo le regole, nessuna indagine da parte della magistratura, ma la tragedia sta suscitando non pochi interrogativi vista l’età e le temperature torride di ieri dove nel cantiere operavano solo per restare al turno di mattina circa 200 operai (sono 500 nell’arco dell’intera giornata). A intervenire anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: "Esprimo il cordoglio mio e dell’amministrazione per il decesso improvviso dell’operaio specializzato. Immediati sono stati i contatti con il gruppo Amazon logical srl e con le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Si tratta di una circostanza inquadrata dall’autorità competente come un decesso avvenuto per cause naturali". Anche da Interporto Marche arrivano le condoglianze alla famiglia: "Ribadiamo – rimarcano – la mostra attenzione verso il tema delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori e la disponibilità a collaborare con ogni parte sinceramente attenta e sensibile a tali temi".