Malore in acqua. Anziano salvato dal baywatch

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri sulla nel tratto di spiaggia di Cesano, all’altezza dello stabilimento balneare ‘Baia Canaria’. Provvidenziale l’intervento del baywatch che è intervenuto per salvare un anziano turista milanese colto da un malore mentre stava facendo il bagno: quando è stato recuperato in acqua era già privo di sensi. Immediata la richiesta di soccorsi, allertata anche l’eliambulanza che non è atterrata grazie al provvidenziale intervento di rianimazione fatto dal bagnino di salvataggio in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto si è precipitata anche un ambulanza del 118, i sanitari hanno subito stabilizzato l’uomo e ne hanno predisposto il trasferimento all’ospedale di Senigallia. Dopo gli opportuni accertamenti, l’anziano è stato dichiarato fuori pericolo. Sono diversi i malori accusati, per lo più da persone anziane, in questi giorni di caldo torrido: un altro si era verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, nel tratto di spiaggia libera all’altezza di Cesanella, dove i sanitari erano intervenuti per soccorrere un bagnante. Tante anche le persone che hanno affollato il Pronto Soccorso a causa di mancamenti improvvisi, per lo più dovuti a cali di pressione causati dal caldo. L’affluenza nella sala d’attesa del Pronto Soccorso sembra però essere diminuita rispetto agli anni precedenti, ma si registra un aumento di accessi nei locali della Guardia Medica Turistica.