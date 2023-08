Malore in acqua, salvato dal bagnino

E’ stato il bagnino della spiaggia di San Michele a trarlo in salvo nel pomeriggio di ieri, davanti ai bagnanti. Un uomo afghano (forse un clochard) avrebbe accusato un malore poco dopo essersi tuffato in acqua. Annaspava e il bagnino si è accorto. I soccorritori della Croce rossa di Ancona avrebbero constatato che era preda di uno choc termico che l’ha condotto a un malessere. L’uomo, in stato confusionale, farfugliava di essersi gettato in acqua per raggiungere un gommone, e non aveva documenti con sé. E’ stato a Torrette, non sarebbe in condizioni gravi.