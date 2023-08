Malore mentre guida l'Ape: Anziano si ribalta a Camerano

Ha perso il controllo dell’Ape a bordo del quale viaggiava, per poi uscire di strada e capottarsi in una vigna. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, attorno alle 11, a Camerano, lungo via Loretana, in direzione Colle Lauro, al confine con Sirolo. Probabilmente, l’uomo alla guida, 71enne del posto, è rimasto preda di un malore per il caldo. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme quando hanno visto il mezzo capottato. Sul posto, la Croce Gialla di Camerano con le forze dell’ordine. Il 71enne, rimasto sempre cosciente, è stato medicato e trasportato al pronto soccorso di Torrette con il mezzo di soccorso. Le sue condizioni non sarebbero state giudicate gravi dal personale medico. Nessun altro mezzo né persona sono rimasti coinvolti nell’incidente. Il mezzo è stato recuperato dal campo.