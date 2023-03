Malore mentre sistema un ulivo, cade in un dirupo: morto 83enne

Tragedia attorno alle 14 di ieri in via Concia a Filottrano dove un uomo di 83 anni è morto mentre si trovava in un campo. Secondo una prima ipotesi, in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine arrivate sul posto, l’anziano, che soffriva di cuore, avrebbe avuto un malore mentre sistemava un ulivo. Perdendo l’equilibrio, sarebbe precipitato nella scarpata. E’ stato ritrovato infatti in un dirupo mentre stava lavorando nei pressi del suo campo. E’ stata la moglie a dare l’allarme vedendo che l’uomo non rientrava in casa. Immediata la chiamata al 112 che ha organizzato i soccorsi inviando sul posto l’ambulanza infermieristica del posto. Il personale medico e sanitario ha quindi raggiunto l’uomo che, proprio per l’infarto, aveva perso i sensi. E’ stata richiesta l’attivazione di Icaro, partito dalla piazzola dell’ospedale regionale di Torrette e poi atterrato poco distante. L’equipe medica ha raggiunto l’anziano continuando a prestargli tutte le cure necessarie ma per l’83enne non c’è stato purtroppo da fare se non constatare il decesso poco dopo. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale.