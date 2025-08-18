Ancona, malore a Mezzavalle, 56enne grave. Il medico si cala col verricello. Il sindaco: “Salvataggio da applausi”

Ancona, 18 agosto 2025 – “Intervento difficile perfettamente gestito per salvare un uomo in codice rosso. Grazie di cuore all’equipaggio di salvataggio comandato da Edoardo Rubini, alla Croce Gialla di Camerano e all’Elisoccorso di Icaro (Az. Ospedaliera Univ. delle Marche)”. Parole queste in un post del sindaco di Ancona Daniele Silvetti che, ieri a Portonovo, ha assistito in prima persona a una operazione di salvataggio di un uomo di 56 anni colpito da infarto nella spiaggia di Mezzavalle.

Non potevano esserci parole più idonee per descrivere un’azione che ha contribuito a salvare una vita umana. Se a Portonovo non ci fosse stata la Società Nazionale di Salvamento con gommone e squadra, in perfetto coordinamento con i guardiaspiaggia, la Capitaneria di Porto, la Croce Gialla di Camerano e l’Azienda Ospedaliera di Torrette, quella persona forse sarebbe deceduta. Tutto è successo intorno alle 15 quando i bagnini di Mezzavalle hanno lanciato l’allarme. La Capitaneria di Porto ha subito allertato Rubini che con la sua squadra è partito per il recupero della persona e i primi accertamenti.

Nel frattempo è giunto Icaro, l’elicottero del 118 che non potendo scendere ha verricellato sulla spiaggia infermiere e medico. Il gommone è poi partito per il molo dove l’ambulanza della Croce Gialla ha condotto al bivio alto di Portonovo il malato. Caricato in elicottero è stato trasportato all’ospedale di Torrette. "Gli applausi dei tanti turisti presenti – prosegue Silvetti – e la consapevolezza di una comunità che si sente sicura nel seguire con lo sguardo la corsa di quei caschi gialli che ci sono sempre e non si piegano mai”.

Più tardi il gommone della SNS è uscito nuovamente in mare per soccorrere altre due persone ferite all’interno di una barca. Resta fondamentale, soprattutto in giornate come quella di ieri con il mare molto agitato, poter contare su un molo sicuro per l’attracco dei mezzi di soccorso, cosa che al momento non sussiste. Un problema che dovrebbe essere risolto per consentire in caso di calamità di far attraccare senza problemi, oltre ai mezzi di soccorso, anche quelli della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco. Portonovo, in terra, ha una sola via di accesso.

"Desidero ringraziare di cuore – ha detto al termine dell’intervento Edoardo Rubini – i guardiaspiaggia figure fondamentali per la sicurezza, i volontari del Salvamento e della Croce Gialla di Camerano, la squadra di Icaro e le tante persone che a Mezzavalle ci hanno aiutato a far evacuare circa trecento metri di spiaggia per consentire di eseguire al meglio l’operazione”.