Malore per la droga. Salvato in corso Garibaldi

Lo hanno trovato a terra, in piena crisi da astinenza da droga. Un brutto spettacolo ieri pomeriggio, in corso Garibaldi. Nella parta alta, tra l’inizio del corso e piazza Cavour, un 38enne non era in sé e si è accovacciato nei vasi degli arredi comunali, quelli adibiti a fioriere. Si era fatto la pipì addosso e farneticava. I passanti si sono impauriti e hanno attirato l’attenzione della polizia locale, due agenti in moto, che in quel momento si trovavano in zona. I vigili urbani sono scesi a vedere e hanno trovato l’uomo, italiano ma non originario di Ancona, in stato confusionale. Il personale ha chiamato il 118 che ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Rossa. L’arrivo del mezzo sanitario, attorno alle 16.30, in sirena, ha creato qualche minuto di apprensione perché non era ancora chiaro cosa stata succedendo. Il 38enne era stordito, forse aveva assunto anche sostanze alcoliche, ed era in preda ad un malore. Il personale sanitario è arrivato lungo il corso e ha trattato il paziente come da protocollo. Era difficile avvicinarsi perché poteva avere delle reazioni anche violente così ha operato sotto l’assistenza della polizia locale arrivata anche con un’altra pattuglia. Una volta stabilizzato l’uomo e controllato i suoi parametri vitali è stata data indicazione di trasportare il paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per un accertamento medico e capire se era il caso di ricoverarlo in un apposito reparto. L’ambulanza è stata scortata dagli agenti della polizia locale per tutto il tragitto fino all’ospedale.