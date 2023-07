Malore sul treno per la giornalista: "L’ospedale Profili, un’eccellenza"

"Vi ritengo esempio di un’eccellenza italiana spesso maltrattata e non riconosciuta. Con lei dottoressa Loredana Capitanucci (direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Profili, ndr) vorrei ringraziare tutto il suo staff, indistintamente capace e attento al paziente".

A parlare è la giornalista Rai e scrittrice Daniela Bruzzone che lunedì scorso, colta da malore sul treno, mentre raggiungeva Loreto in treno è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso della città della carta. "Gentilissima dottoressa Capitanucci – scrive Daniela Bruzzone nella sua lettera di ringraziamento -. Vi ringrazio di cuore per le vostre professionalità, assistenza, cure, gentilezza e capacità di gestione. Fate un lavoro davvero importante e sono stata molto fortunata. Sono arrivata da voi tanto spaventata (di solito ho la fortuna di stare bene e di curare gli altri) e sola. Mi avete curata e coccolata. Grazie, grazie e grazie. Sono stata soccorsa – aggiunge - come solo le eccellenze italiane sanno fare. E sono spesso non considerate come dovrebbero". "Con lei che mi ha detto: ‘So quando entro… alle 6.30 del mattino…non so quando esco…’ vorrei ringraziare tutto il suo staff, indistintamente capace ed attento al paziente" conclude nella lettera la giornalista romana che è stata presa in carico in una delle giornate più difficili per il pronto soccorso anche a causa dei malori e della disidratazione degli anziani per via dell’afa e delle temperature da bollino rosso.

Sara Ferreri