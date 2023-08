Malore sullo scooter a Senigallia: grave un 76enne

Malore mentre va in scooter, trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette. È successo ieri poco dopo le 11, in via Amendola, a poca distanza dal centro storico. Un 76enne senigalliese stava transitando in sella al suo motorino quando si è accasciato a terra. A dare l’allarme è stato un ciclista che stava percorrendo via Amendola e, assistendo alla scena si è fermata ed ha dato l’allarme. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: dall’ospedale di Torrette di Ancona si è alzata in volo l’eliambulanza e sul posto si è precipitato il personale medico del 118 che ha effettuato le prime manovre. L’uomo, probabilmente colto da un arresto cardiaco è stato trasferito nel nosocomio regionale. Sul posto i vigili urbani che hanno constatato l’accaduto anche con l’aiuto di alcuni testimoni. L’uomo è stato trattenuto in ospedale dove versa in gravi condizioni. A causa dell’incidente il traffico non ha subito rallentamenti se non per il tempo necessario di consentire i soccorsi.